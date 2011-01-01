Голосовой блокнот позволяет вводить текст, используя микрофон, а также переводить речь из аудио и видео в печатный текст. В настоящее время голосовой ввод возможен только
в браузере Chrome для OS Windows, Mac и Linux (для пользователей Андроид и iOS разработаны специальные Android, iOS приложения). Для работы сервиса рекомендуется использовать внешний микрофон неплохого качества.
Голосовой набор текста
Нажмите кнопку "включить запись". При первом посещении сайта вверху браузера возникнет панелька с просьбой разрешить доступ к микрофону. Нажмите там кнопку "Разрешить"
Говорите в микрофон
Кнопка A/a меняет регистр первой буквы слова, рядом с которым находится курсор
Кнопка Отменить удаляет из результирующего поля последний введенный фрагмент
Кнопки пунктуации служат для ввода знаков с помощью мыши
Текст в результирующее поле добавляется после последней позиции курсора. Если был выделен фрагмент текста в результирующем поле, то введенный текст будет его заменять
Установка флажка Отключить управление заглавными буквами Google отменяет простановку заглавных букв анализатором Google.
Если отмечен флажок Заменять слова пунктуации, то слова в голосовом вводе, совпадающие со знаками препинания, будут заменяться на эти знаки. Соответствующие слова можно увидеть, если навести мышь на кнопку знака.
*В настоящее время Google самостоятельно заменяет слова: точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки, поэтому при отключении флажка замена все равно может проводиться.
Смена языка для голосового ввода осуществляется выбором соответствующего языка в выпадающем списке. Если языка нет в списке, но он поддерживается для голосового ввода, то его можно добавить в кабинете пользователя (доступен после регистрации)
Если отмечен флажок Выполнять команды, то во время ввода текста можно давать команды голосом.
Если отмечен флажок Вывод в буфер обмена, то текст будет поступать не в результирующее поле, а в буфер обмена. Флажок работает только при установленном расширении блокнота.
Поле Уровень распознавания отображает качество распознавания речи или вид ошибки, если она возникла.
Ввод текста голосом любое поле ввода! Интеграция с Windows, Mac и Linux
Установив расширение для голосового блокнота,
вы получите возможность вводить текст голосом в любое поле ввода напрямую. Добавив модуль интеграции c Windows, Mac или Linux,
вы обеспечите прямой голосовой ввод во все приложения в этой OS.
Перевод аудио в текст
Кнопка Транскрибация включает панель воспроизведения звуковых и видео файлов.
В настоящее время в голосовом блокноте доступен перевод аудиотекстов из форматов html5 видео и аудио, а также из видеозаписей youtube.
Для форматов html5 видео и аудио необходимо указать URL медиа файла, для воспроизведения записи youtube нужно ввести ID этой записи в Youtube.
После чего следует нажать на кнопку включить запись.
Снятие флажка Запускать синхронно с записью в модуле транскрибирования дает возможность самостоятельно проговаривать прослушиваемые фрагменты аудио или видео (при использовании наушников).
Данная опция крайне полезна при плохом качестве роликов, когда автоматическое распознавание невозможно.
Видео инструкции по работе с системой
Обучающие видео по работе с голосовым блокнотом.
Приложения для голосового блокнота
Для удобства работы можно установить приложение CHROME
или воспользоваться возможностями CHROME по созданию ярлыков приложений для
запуска блокнота с предустановленными параметрами.