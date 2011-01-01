Голосовой блокнот позволяет вводить текст, используя микрофон, а также переводить речь из аудио и видео в печатный текст. В настоящее время голосовой ввод возможен только в браузере Chrome для OS Windows, Mac и Linux (для пользователей Андроид и iOS разработаны специальные Android, iOS приложения). Для работы сервиса рекомендуется использовать внешний микрофон неплохого качества.

Голосовой набор текста

Нажмите кнопку "включить запись". При первом посещении сайта вверху браузера возникнет панелька с просьбой разрешить доступ к микрофону. Нажмите там кнопку "Разрешить"

Говорите в микрофон

Кнопка A/a меняет регистр первой буквы слова, рядом с которым находится курсор

Кнопка Отменить удаляет из результирующего поля последний введенный фрагмент

Кнопки пунктуации служат для ввода знаков с помощью мыши

Текст в результирующее поле добавляется после последней позиции курсора. Если был выделен фрагмент текста в результирующем поле, то введенный текст будет его заменять

Установка флажка Отключить управление заглавными буквами Google отменяет простановку заглавных букв анализатором Google.

Если отмечен флажок Заменять слова пунктуации, то слова в голосовом вводе, совпадающие со знаками препинания, будут заменяться на эти знаки. Соответствующие слова можно увидеть, если навести мышь на кнопку знака. *В настоящее время Google самостоятельно заменяет слова: точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки, поэтому при отключении флажка замена все равно может проводиться.

Смена языка для голосового ввода осуществляется выбором соответствующего языка в выпадающем списке. Если языка нет в списке, но он поддерживается для голосового ввода, то его можно добавить в кабинете пользователя (доступен после регистрации)

Если отмечен флажок Выполнять команды, то во время ввода текста можно давать команды голосом.

Если отмечен флажок Вывод в буфер обмена, то текст будет поступать не в результирующее поле, а в буфер обмена. Флажок работает только при установленном расширении блокнота.

Поле Уровень распознавания отображает качество распознавания речи или вид ошибки, если она возникла.

Ввод текста голосом любое поле ввода! Интеграция с Windows, Mac и Linux

Установив расширение для голосового блокнота, вы получите возможность вводить текст голосом в любое поле ввода напрямую. Добавив модуль интеграции c Windows, Mac или Linux, вы обеспечите прямой голосовой ввод во все приложения в этой OS.

Перевод аудио в текст



Кнопка Транскрибация включает панель воспроизведения звуковых и видео файлов. В настоящее время в голосовом блокноте доступен перевод аудиотекстов из форматов html5 видео и аудио, а также из видеозаписей youtube. Для форматов html5 видео и аудио необходимо указать URL медиа файла, для воспроизведения записи youtube нужно ввести ID этой записи в Youtube. После чего следует нажать на кнопку включить запись.



Снятие флажка Запускать синхронно с записью в модуле транскрибирования дает возможность самостоятельно проговаривать прослушиваемые фрагменты аудио или видео (при использовании наушников). Данная опция крайне полезна при плохом качестве роликов, когда автоматическое распознавание невозможно.

Видео инструкции по работе с системой

Обучающие видео по работе с голосовым блокнотом.

Приложения для голосового блокнота

Для удобства работы можно установить приложение CHROME или воспользоваться возможностями CHROME по созданию ярлыков приложений для запуска блокнота с предустановленными параметрами.